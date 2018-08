LECCO – Altro che vacanze, l’intrattenimento non va in ferie ad agosto. Dal 16 al 18 il centro ospiterà il Festival delle meraviglie “Con la testa all’insù”, tre giorni di spettacoli con i migliori trampolieri e artisti circensi nazionali e internazionali.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Circo e Dintorni in collaborazione con il Comune di Lecco, è stata presentata questa mattina, giovedì, presso Palazzo Bovara dall’assessore e vicesindaco Francesca Bonacina e dal Direttore Artistico della compagnia Alessandro Serena, nipote di Moira Orfei.

“Il Festival ‘Con la testa all’insù’ vuole essere una strategia su due fronti – ha dichiarato il vicesindaco Bonacina – da un lato valorizzare, attraverso l’intrattenimento, una caratteristica propria della nostra città quale la verticalità, dall’altro mandare un forte segnale: agosto non sarà un mese ‘vuoto’. Nonostante sia il periodo delle vacanze sono tanti i lecchesi che restano in città, così come i turisti che vengono a visitare il nostro territorio. Questa vuole essere un’offerta diversa, che speriamo possa piacere e ripetersi anche negli anni futuri”.

Dal 16 al 18 agosto ogni giorno alle 18 gli spettacoli prenderanno il via con una spettacolare parata dei trampolieri che partirà da Piazza Garibaldi e attraverserà le vie del centro. Dalle 21 il vero e proprio show, ogni sera diverso. “Per questo tipo di spettacolo abbiamo deciso di chiamare i trampolieri e gli artisti di strada italiani migliori al mondo – ha spiegato Alessandro Serena – per realizzare un festival davvero di qualità. Sono contento che l’amministrazione comunale abbia accettato la nostra proposta, lo spettacolo è garantito”.

Si comincia allora giovedì 16 agosto con la Parata in Bianco a cura della Compagnia Piccolo Nuovo Teatro: per le vie del centro sfileranno angeli in frak bianchi e trampoli seguiti da una macchina scenica musicale. Al termine della parata verranno distribuiti al pubblico palloni di 3 metri che si dovranno gonfiare e daranno vita ad una coinvolgente animazione. Alle 21 la Compagnia Parolabianca porterà in scena Invasioni Lunari, “performance in grado di evocare un universo di immagini surreali usando corpo, costumi, attrezzi luci e giochi d’ombra”.

Venerdì 17 agosto alle 18 si susseguiranno due sfilate: Tra le Nuvole con la Compagnia Baracca dei Buffoni e Carousel, a cura della Compagnia Teatro per Caso. Alle 21 l’incanto di una suggestiva danza verticale con “A piedi nudi sulle pareti”: tre ballerine danzeranno sulla Torre del Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, stravolgendo il senso di verticalità.

Sabato 18 agosto il gran finale con la sfilata “I Fiori incantati” e, dalle 21 in Piazza Garibaldi, ci sarà la compagnia francese Quidams che porterà in scena il Carosello dei cavalli luminosi: cavalli scolpiti in grandi materiali gonfiabili e messi in moto da burattinai domatori audaci in costumi leggendari.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e in caso di pioggia si terranno sul palco allestito in Piazza Garibaldi.

“Guardare in alto – ha detto Serena – significa simbolicamente sollevarsi per un momento dagli affanni quotidiani e cercare nuove strade per vivere la propria vita, staccarsi dalla visione consueta e provare sguardi differenti. Speriamo di riuscirci, e di poter tornare a Lecco” ha concluso.

QUI il programma (il pieghevole è stato realizzato anche in lingua inglese e tedesca, ndr)