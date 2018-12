LECCO – Dopo la suggestiva inaugurazione di sabato 1° dicembre con gli artisti della compagnia “SK8 Crew – Ice Skating Events”, proseguono gli eventi sul ghiaccio della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL. Giovedì 6 dicembre l’appuntamento è con la tradizione, con Babbo Natale a portare i pomm, le mele di San Nicolò.

“Come l’anno scorso – ricorda Ferdinando Uga, direttore della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL – Babbo Natale atterrerà sul ghiaccio della pista, per regalare i tipici pomm”. I pattinatori di ogni età riceveranno in omaggio le mele di San Nicolò, distribuite fino a esaurimento scorte.

“Accanto alla tradizionale distribuzione delle mele di San Nicolò nelle scuole – racconta Francesca Bonacina, vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Lecco – 3200 mele biologiche saranno consegnate tra oggi e domani, mercoledì 5 dicembre, agli studenti delle scuole dell’infanzia statali e paritarie, delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado statali Don Ticozzi e Stoppani. La consuetudine della mela del Santo raggiungerà anche gli amanti del ghiaccio con questa bella iniziativa, pensata per i più piccoli e per le loro famiglie”.



Babbo Natale torna, ma al femminile, il 24 dicembre, per regalare panettoncini ai pattinatori presenti. Lunedì 31 dicembre la Pista di Pattinaggio di Lecco XXL accoglie l’anno nuovo con un brindisi.

Domenica 6 gennaio torna a sfrecciare sulla pista la Befana, che distribuisce dolci sul ghiaccio. Mercoledì 16 gennaio è la Giornata Vin Brulé, mentre giovedì 24 gennaio tocca alla Giornata dei Nonni, con sconti dedicati a chi accompagna il proprio nipote alla pista di pattinaggio. Il 6 febbraio, invece, è il turno della Giornata della Cioccolata Calda. Ma gli eventi non finiscono qui: truccabimbi, animazioni e giocolieri si alterneranno, in date ancora da definire, sul ghiaccio della pista di piazza Garibaldi.

Il biglietto per poter accedere alla struttura costa 6€ (4€ senza pattini) per gli adulti, 3€ per i bambini sotto il metro d’altezza. I residenti a Lecco possono pattinare 15 minuti in più allo stesso prezzo. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 2€ ad alunno all’ora. Inoltre, i gruppi di almeno 10 persone avranno 1€ di sconto.

Inoltre, dal 6 dicembre al 6 gennaio, torna sul lago anche la slitta di Babbo Natale grazie a Lecco Boats. Per un mese ci sarà la possibilità di noleggiare la slitta per un giro sul lago per grandi e piccini. All’inaugurazione del 6 dicembre dalle 14,00 alle 16,00 un bimbo viaggia gratis se accompagnato da un adulto pagante, lo stesso

tutti i sabati e le domeniche dalle 14 alle 18 e così anche durante le vacanze di Natale.