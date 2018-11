LECCO – “Una giornata con Galileo Galilei” sabato 17 novembre al Planetario di Lecco, un appuntamento per tutti, pensato per conoscere l’autore, tra gli altri, del “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” e approfondire le sue scoperte rivoluzionarie.

Dalle 15 alle 16.30 spazio “Alla bottega di Messer Galileo”, un’edizione speciale del sabato per bambini dai 6 ai 10 anni, un percorso in due parti: prima un viaggio alla scoperta delle osservazioni celesti in cupola di Galileo, poi la visita al suo laboratorio, dove gli esperti del gruppo Deep Space faranno provare ai bambini i suoi più famosi esperimenti.

Alle 20.45 ci sarà la conferenza “Galileo, uomo e scienziato. I tormenti interiori e le osservazioni che cambiarono il mondo”, dedicata a una emozionante ricostruzione del travagliato percorso umano che portò lo scienziato pisano fino all’abiura, preceduta da una ricostruzione dei suoi risultati scientifici. Tutto questo avverrà con una ricreazione davvero magica dell’atmosfera del tempo nella cupola del Planetario, sotto la volta stellata.

Protagonisti di questa rivisitazione del dramma umano di Galileo saranno Lorenzo Corengia, Valentina Bucci e Antonio Takim, mentre Loris Lazzati si occuperà dell’introduzione scientifica. In caso di bel tempo seguirà anche l’osservazione con i telescopi, tra cui uno d’epoca per immergersi ancor più nell’esperienza galileiana.

Per questa iniziativa i biglietti sono in prevendita al Planetario tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il venerdì sera dalle 20.30 alle 22.30. Inoltre si potranno acquistare i biglietti per lo spettacolo serale anche sabato 17 novembre a partire dalle 20.15.