LECCO – Verrà inaugurata sabato 1 dicembre la pista di pattinaggio su ghiaccio i cui lavori di allestimento sono iniziati nei giorni scorsi in piazza Garibaldi a Lecco.

40 metri di lunghezza, 14 di larghezza: si parte il 1° dicembre, con il taglio del nastro fissato alle 15.30 e lo show “La fiaba di Natale” della compagnia “SK8 Crew – Ice Skating Events.

Dopo il successo dello scorso inverno, torna a Lecco la grande pista di pattinaggio che, per l’occasione, diventa “XXL”, pista che resterà aperta fino a domenica 10 febbraio.

Oltre ad allargarsi (le dimensioni toccano complessivamente i 672 metri quadri), è stata realizzata una pavimentazione in legno, che permette di posizionare la pista perfettamente in piano. «In questo modo – aggiunge Uga – la Pista di pattinaggio di Lecco XXL risponde a esigenze di ogni tipo, da quelle più professionali a quelle dei più piccoli. Infatti, organizzeremo come sempre giornate dedicate a loro, tra clown, giocoleria e truccabimbi”.

Il biglietto per poter accedere alla struttura costa 6 euro (4 euro senza pattini) per gli adulti, 3 euro per i bambini sotto il metro d’altezza. I residenti a Lecco possono pattinare 15 minuti in più allo stesso prezzo. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 2 euro ad alunno all’ora. Inoltre, i gruppi di almeno 10 persone avranno 1 euro di sconto.

La pista sarà aperta al pubblico fino a domenica 10 febbraio, dal 1° al 22 dicembre dalle 15.30 alle 22, mentre dal 23 dicembre al 6 gennaio dalle 10.30 e alle 23.