LECCO – Anche quest’anno, anche Lecco sceglie un Capodanno senza botti: il Comune ha già emanato l’ordinanza che vieta l’accensione di petardi e fuochi d’artificio nella notte di Santo Stefano.

Saranno vietati i prodotti pirotecnici classificati nelle categorie F3 ed F4 dal D.Lgs 123/2015, connotati da rischio potenziale elevato e destinati a essere utilizzati esclusivamente da operatori professionali, mentre gli articoli pirotecnici catalogati dal decreto nella categoria F2, e caratterizzati da un basso rischio potenziale e da un basso livello di rumorosità, potranno essere utilizzati all’esterno degli edifici, in spazi confinati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall’ordinanza, ovvero al di fuori dei luoghi dove siano in corso manifestazioni con affollamento di persone, come giardini pubblici e piazze, ad almeno 50 metri dalle abitazioni, 200 da ospedali, case di cura e di riposo, ricoveri e allevamenti di animali, aree boschive o a rischio incendio.

Le tipologie di fuochi, la classificazione:

Sarà inoltre vietato utilizzare prodotti pirotecnici da terrazze e balconi, e all’interno del nucleo abitativo. Tutti, ricorda il Comune, sono invitati a rispettare inoltre le istruzioni d’uso riportate sulle etichette dei prodotti nonché ad adoperare le dovute attenzioni e cautele descritte nel documento di Regione Lombardia denominato “Piroguida”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Imprese Spettacoli Pirotecnici, l’Associazione Pirotecnica Italiana e Assogiocattoli.

L’utilizzo dei fuochi artificiali con le modalità sopra descritte dovrà comunque terminare entro le 2 di martedì 1 gennaio 2019.