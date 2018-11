LECCO – “Legalità, mi piace!” Anche quest’anno Confcommercio ha organizzato una giornata dedicata all’analisi e alla denuncia dei fenomeni criminali sull’economia reale e sulle imprese.

Confcommercio Lecco ha assistito in diretta streaming alla giornata di mobilitazione organizzata a livello nazionale. Prima del collegamento, anche a Lecco è stata fatta una riflessione sulla situazione nella nostra provincia.

“La comunità è grata per tutto ciò che le forze dell’ordine fanno e per come lo fanno – ha detto il presidente Antonio Peccati -. Un lavoro essenziale se si vuole garantire un futuro all’Italia e a coloro che hanno voglia di fare. E’ importante credere nel valore dei mestieri per creare posti di lavoro e non disperdere le peculiarità del nostro Paese. Dobbiamo lavorare per costruire una Italia sempre migliore partendo proprio dai giovani che sono il nostro futuro”.

“La tutela della legalità ci vede impegnati a 360 gradi – ha detto il Questore Filippo Guglielmino -. Un aspetto importante rispetto al controllo del territorio sono i negozi di vicinato perché i cittadini sono le prime sentinelle sul territorio. Iniziative come quelle di oggi sono molto importanti”.

Presente anche il presidente della Camera di Commercio Daniele Riva: “Un seme malato ammala anche gli altri. Quello della legalità è un tema sentito anche a livello di imprese e ringraziamo le forze dell’ordine per quello che fanno”.

A rappresentare il comune l’assessore Francesca Bonacina: “Se non si cambia la mentalità anche per le istituzioni diventa complicato operare. Penso ad esempio al tema della contraffazione dove serve una cultura della legalità per contrastare questo clima di illegalità diffusa. Se c’è un’offerta è perché c’è anche una domanda e spesso la gente che acquista lo fa senza avere la percezione che sta facendo qualcosa di illegale e questo, purtroppo, è l’aspetto più subdolo. Se non si cambia mentalità è come cercare di svuotare il mare con un secchiello. Fortunatamente la nostra città può contare su una stretta collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e forze dell’ordine e questo non è un aspetto che bisogna dare per scontato”.

All’appuntamento erano presenti anche il Comandante provinciale dei Carabinieri Pasquale Del Gaudio, il comandante della Guardia di Finanza di Lecco Massimo Dell’Anna e Mafalda Benedetti della Polizia Locale di Lecco.

L’intervento del vicepremier Matteo Salvini

In diretta streaming i presenti hanno potuto seguire l’intervento del vicepremier Matteo Salvini: “Ringrazio Confcommercio per tutte le proposte, non lamentele, che è stata capace di portare sul tavolo – ha detto – averne di persone come il presidente Carlo Sangalli. In questi cinque mesi penso di aver dimostrato che volere è potere, io ci sono, ritenetemi al vostro fianco”.

Quindi Salvini è entrato nello specifico della politica di Governo: “Io voglio stare in Europa ma voglio starci da pari. Mi interessa che i negozi aprano perché sono il primo presidio per la sicurezza. Bisogna mettersi in testa che il lavoro lo crea il privato e lo Stato ha il dovere di supportarlo per fargli creare più lavoro, ma nel contempo massacro chi vuole fare il furbo”.

E poi un affondo sull’illegalità e sugli investimenti a favore della sicurezza: “Ogni sequestro, ogni confisca è un successo. Mafie e ‘ndrangheta non si combattono parlando in televisione, ma togliendo anche le mutande a questi maledetti. Noi ci siamo, il Governo si sta muovendo, stiamo lavorando”.