LECCO – Si preannuncia un nuovo bagno di folla per l’arrivo a Lecco di Mauro Corona, che sarà ospite venerdì 14 dicembre di Leggermente OFF. Lo scrittore e scultore presenterà in sala Ticozzi a Lecco, dalle ore 21, il suo ultimo libro “Nel muro”, edito da Mondadori.

L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco e dalla libreria Luigi Cattaneo di Lecco. Al centro della serata il nuovo romanzo di Corona che mette al centro la forza della natura, ma anche la malvagità dell’uomo.

Il giorno prima invece, sempre per Leggermente OFF, verrà presentato “L’uomo delle Parole Incrociate”, libro scritto da Giorgio Spreafico pubblicato da Teka Edizioni e che racconta la vita del lecchese Giuseppe Airoldi, che fu il primo a pubblicare nel 1890 i geniali rompicapo. L’appuntamento in questo caso è fissato per le ore 18.30 di giovedì 13 dicembre presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi.

Come detto entrambi gli incontri sono inseriti nella programmazione di Leggermente OFF, il format individuato per quelle iniziative che si collocano fuori dal canonico periodo della manifestazione Leggermente, organizzata nel mese di marzo di ogni anno da Assocultura Confcommercio Lecco e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, con la collaborazione di Camera di Commercio, Comune e Provincia di Lecco.