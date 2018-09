CALOLZIOCORTE – In merito alla vicenda Legler riportiamo l’intervento del presidente della cooperativa Roberto Baroni.

“Stiamo attendendo dal Tribunale di Bergamo un riscontro sul piano concordatario, unica soluzione possibile, lo voglio ricordare, per avviare un processo di risanamento a favore dei creditori – ha detto -. Da parte nostra c’è il massimo impegno, più volte ribadito, per risollevare le sorti della nostra Cooperativa e creare le basi per il futuro. Per questo abbiamo messo a disposizione l’intero patrimonio per creditori, soci prestatori inclusi, che restano determinanti per chiudere positivamente questa operazione. Parallelamente al piano di concordato, abbiamo già iniziato a sviluppare una serie di progetti con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la gestione commerciale dei punti vendita. Infine continueremo ad essere protagonisti dei territori in cui operiamo, partecipando ad eventi ed iniziative locali, per manifestare la vicinanza ai nostri soci e ai nostri clienti nell’ottica di servizio che è lo spirito che anima la Cooperativa”.

Nel pomeriggio di ieri, una delegazione dei soci è stata ascoltata dalla Commissione delle Attività Produttive di Regione Lombardia.