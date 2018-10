LECCO – Mercoledì 17 ottobre il Rotary Club Lecco ha avuto come ospite Umberto Quadrino, presidente di Valvitalia Spa, società leader nel settore del controllo dei flussi di fluidi e gas.

Quadrino ha sostenuto che oggi abbiamo a disposizione 5 tipi di energia: energia nucleare, carbone, petrolio, gas e energia rinnovabile. Ogni paese sfrutta un “energy mix” ovvero un insieme di queste fonti energetiche.

Ma qual è l’energia ottimale? Durante il proprio intervento, Umberto Quadrino ha illustrato come ogni fonte energetica presenti dei pregi e dei difetti rispetto ad alcuni parametri importanti: il costo, la sicurezza energetica, ovvero la disponibilità della fonte nel territorio e l’impatto ambientale (maggiore sono i quantitativi di carbonio presenti nella fonte più è dannosa per l’ambiente).

Sulla base di questi parametri ha analizzato singolarmente le varie fonti energetiche. L’energia nucleare che fino a ieri era quella quella a buon mercato (il costo più basso in Europa) oggi si ritrova ad essere estremamente costosa, inoltre sfavorevole anche dal punto di vista ambientale (per mezzo delle scorie); d’altra parte dal punto di vista della sicurezza si presenta come una fonte ottimale.

Il petrolio risulta una fonte meno efficiente rispetto al gas, mentre il carbone costa poco ed è una materia prima che si trova in tutto il mondo, ma l’inconveniente è che risulta essere molto inquinante. L’energia rinnovabile presenta i maggiori vantaggi dal punto di vista ambientale, perché non inquinante, d’altra parte, non essendo continua, non basta a ricoprire il fabbisogno energetico di una nazione.

Oggi l’energia solare in Italia copre il 30% della produzione energetica, ma si pensa che questo dato possa aumentare nei prossimi anni. Inoltre, rispetto al passato, il costo dell’energia solare è sceso notevolmente e nel 2030 si stima che il 60% della produzione europea di energia sarà rinnovabile.

Concludendo il proprio intervento il Quadrino ha dichiarato: “L’energia rinnovabile è la più pulita e la meno costosa, oggi l’energia solare è il modo più conveniente di produrre energia, le fonti rinnovabili sono l’energia del futuro”.