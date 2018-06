LECCO – “Chiediamo da mesi di tagliare l’erba, la situazione è diventata insostenibile. Purtroppo però chi dovrebbe occuparsene non lo fa, con il risultato che l’ingresso della nostra scuola sembra una giungla, per non dire di peggio”.

La segnalazione arriva da chi quotidianamente frequenta lo stabile del Liceo Artistico Medardo Rosso di via Calatafimi a Lecco: terminate le lezioni l’istituto si appresta ad ospitare gli Esami di Maturità che cominceranno il prossimo 20 giugno, ma quell’erbaccia incolta che circonda l’edificio oramai da mesi è un brutto spettacolo che in molti vorrebbero veder finire.

“Tra meno di una settimana inizierà la maturità, l’ingresso della scuola non è accogliente, sembra quasi un edificio abbandonato. In alcuni punti l’erba è veramente molto alta, dietro è anche peggio. Decoro a parte – continuano – abbiamo già visto qualche biscia. Non è igienico, nemmeno decoroso, aspettiamo l’intervento della Provincia ma ci è stato detto che probabilmente fino a fine agosto non sarà fatto niente. E’ pazzesco” hanno concluso disarmati.

Le lunghe tempistiche sono state confermate dagli uffici provinciali: “Attualmente sono in corso le procedure di affidamento dei lavori tramite gara – ha fatto sapere il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture di Villa Locatelli Angelo Valsecchi – contiamo per metà luglio di avere la ditta, quindi espletata la burocrazia potremo cominciare con i lavori. Purtroppo non abbiamo potuto pubblicare prima la gara perchè non era stato approvato il Bilancio – ha specificato – la situazione è attenzionata, questo è lo stato dell’arte e speriamo non ci siano intoppi”.