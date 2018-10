COLICO – Un grande successo il convegno “La valorizzazione del patrimonio storico della Grande guerra in Lombardia” promosso da Ersaf e Regione Lombardia a Colico in occasione del centenario, iniziativa a cui hanno partecipato oltre un centinaio di persone.

“Un convegno importante perché mette in luce l’attività svolta da Regione Lombardia in occasione del Centenario della Prima Guerra mondiale su un fronte considerato minore per quanto riguarda i fatti bellici ma che ha peculiarità e strutture uniche tra cui Forte Montecchio”.

Così l’assessore alla Cultura regionale Stefano Bruno Galli commenta il convegno svoltosi ieri a Colico introdotto dal presidente Ersaf Alessandro Fede Pellone, dal sindaco Monica Gilardi, dall’onorevole Ugo Parolo e da Beatrice Bentivoglio del Ministero per i beni culturali, ha cui hanno partecipato Marco Balbi della Società storica per la Guerra Binaca, Barbara Bracco dell’Università Bicocca, Camillo Zadra del Museo storico italiano della guerra, Benedetta Sevi della direzione generale Autonomia e cultura di Regione Lombardia,

Alessandro Meinardi direttore del Parco dello Stelvio e John Ceruti del Museo della Guerra Bianca. Da parte sua l’assessore ha sottolineato che “come Regione abbiamo fatto molti interventi ma devo dire che a livello nazionale dal punto di vista storico è mancato quello spunto in più produrre studi e ricerche particolarmente importanti anche per rileggere quei fatti storici. Proprio per questo è mia volontà l’anno prossimo organizzare un convegno storiografico internazionale per mettere un pilastro di dibattito confronto”.

L’assessore Galli ha anche sottolineato che intende regolamentare l’attività dei recuperanti “perchè con il surriscaldamento del pianeta i nostri ghiacciai stanno sempre più restituendo testimonianze storiche di valore che dobbiamo salvaguardare”.

Galliha anche parlato dell’acquisizione da parte di Regione Lombardia del Forte Montecchio di Colico sottolineando che “siamo nella fase finale del lungo iter che ci sta portando a raggiungere un obiettivo che per noi è un punto di orgoglio. Forte Montecchio è un unicum riconosciuto a livello mondiale e dimostra che un suo tributo alla guerra lo ha dato. Abbiamo una testimonianza viva e concreta della Prima guerra mondiale”.

Al termine del convegno all’auditorium gli studiosi e gli amministratori si sono spostati a Forte Montecchio per un pranzo eccezionale sul tetto dei cannoni al termine del quale è stata proposta una visita guidata all’interno del forte.