MANDELLO – A decine sul lago, sfidando il vento: è stata una domenica di grandi emozioni sulle rive di Mandello grazie allo spettacolo offerto dagli amanti del kite.

Tantissimi, tavola ai piedi e vela in cielo, hanno colorato il già suggestivo scenario offerto dal Lario sfruttando il forte vento che soffiava deciso nella prima mattinata. “E’ il Vento del Nord, siamo intorno ai 20, 25 nodi” ci dice un appassionato prima di lanciarsi tra onde.

Non è un’associazione sportiva a coordinare l’improvvisato raduno, sono i singoli kitesurfer, ogni domenica e non solo, a spostarsi nella zone più adatte alla pratica.

“Si guardano le previsioni meteo, ormai siamo tutti degli esperti – ci raccontano – informazioni che condividiamo tra noi attraverso gruppi WhatApp, ne esistono di diversi, ed è così che ci ritroviamo nello stesso posto. Diciamo una volta entrati nell’ambiente, spesso facendo un corso per imparare, non ci si esce più”.

La passione è tanta ed è facile intuirne i motivi vendendo questi sportivi all’opera sull’acqua, compiendo acrobazie con la tavola e salti di diversi metri, veri e propri ‘voli’ con il vento a spingerli sempre più in alto.

“Quella di oggi non è una giornata per inesperti – ci spiega Luca Pozzi, istruttore della scuola HastaKite di Bellano – è un vento molto rafficato, bisogna essere capaci di muoversi con la vela. Eravamo a Valmadrera, uno dei luoghi più frequentati insieme a Mandello e Dervio, il vento però non era costante, qui la situazione è migliore. C’è gente della zona sicuramente, ma tanti sono anche quelli che raggiungono il nostro lago anche da fuori provincia”.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA