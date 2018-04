LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Da qualche giorno serpeggia per la cittadina un timore…una paura! La Navigazione sospenderà l’approdo a Lierna del battello Lecco-Bellagio–Lecco in quanto il Comune non mette a disposizione l’addetto al controllo del pontile negli orari delle corse giornaliere e festive

La minaccia prenderà corpo e si realizzerà dal 24 maggio, (data memorabile anche per l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915) in poi. Proprio quando la stagione turistica è in corso e le presenze saranno numerosissime.

Tergiversa l’amministrazione, adducendo insormontabili difficoltà : il patto di stabilità , sempre ottima gustificazione per le amministrazioni, la complessa burocrazia per garantire questo servizio, la Navigazione che richiede cose assurde…e via dicendo. Una domanda: e la tassa di soggiorno a cosa serve?

Non dovrebbe essere utilizzata per offrire servizi al turismo e quindi : pontili pronti per l’attracco dei batteli? cestini riordinati anche con supplenti quando il titolare del servizio è in ferie? Sicurezza sull’unica strada che collega il paese e dove auto e moto sfrecciano a velocità impressionante? Dissuasori della velocità? Marciapiede che collegando le due ali del paese con il centro permettano un normale transito in sicurezza di pedoni, carrozzine, adulti e bambini? Ufficio turistico realmente aperto e funzionante, non solo affidato al buon cuore di alcuni cittadini volontari?

Un suggerimento: considerando i continui ricorsi che le amministrazioni fanno alle cooperative per appaltare qualsiasi servizio, sarebbe troppo difficile percorrere questa via per avere del personale addetto saltuariamente?

E la bella tassa di soggiorno che stiamo versando mensilmente e che andrà a foraggiare le casse del Comune a cosa dovrebbe servire?

Liù Lamperti

B&B Le Ortensie