LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Buongiorno ai lettori e alla redazione. Mi chiamo Laura Buzzi residente a Malgrate in quella casa dove un grosso pini si è appoggiato sul tetto e parte di un altro pino ha sfondato il tetto della mia auto. Il tutto è successo lunedì in quel delirio climatico che ha recato danni e disagi ovunque.

Grazie a Dio stiamo tutti bene bene e ai danni ci penseremo, ma mi premeva a nome mio e dei miei figli, ringraziare. GRAZIE a chi è accorso subito,parenti,amici,vicini di casa, passanti. GRAZIE al Comune di Malgrate con il suo staff che, come tutti i comuni ha delle pecche, ma con noi si sono dimostrati umani, collaborativi e veloci nel tentar di risolvere il nostro disagio in una serata dove il disagio era in tutto il territorio comunale.

Un GRAZIE speciale ai vigili del fuoco e ai dipendenti della ditta Colombo di Olgiate Calco giù di lì. Alle ore 17 di lunedì lasciavamo casa per ovvi motivi, alle 20 di martedì rientravano con le piante belle tagliate di fianco a casa e noi in sicurezza!! Grazie!!”

Laura Buzzi