LECCO – Si dice che la prima impressione è quella che conta, e Lecco non fa una bella figura con un ingresso poco curato che accoglie i visitatori: una rotatoria poco aggraziata, e tenuta peggio, saluta chi arriva in città dal ponte Kennedy.

Lo fa notare un lettore che mette al confronto quel rondò con altri dei Comuni vicini, quello di Pescate per esempio, decisamente più seguito ed esteticamente bello a vedersi.

“Sono stanco di sentire quasi ogni giorno dalle istituzioni di questa città che Lecco e i lecchesi devono darsi da fare per far si che la città sia piu’ orientata sul turismo , o meglio, non è certo l’affermazione fine a se stessa Sarei felicissimo se si avverasse , quello che mi da fastidio è l’ipocrisia di chi governa la città. Abito a lecco da 25 anni e sinceramente non ricordo di aver mai visto la città trascurata come in questo periodo , potrei citare decine di situazioni dove si testimonia il degrado cittadino e penso che la maggior parte di chi abita in città e guarda le cose con un ‘occhio attento e obiettivo ne è testimone.

Segnalo solo un fatto che secondo me è emblematico per avvalorare ciò che sostengo , ovviamente la prima cosa che una città a vocazione turistica deve avere è la cura di se stessa e non dare segni di trascuratezza ,(questo vale per tutta la città ma sopratutto per il centro ) ; la foto che allego raffigura la prima cosa che vede un “turista ” quando entra dalla porta principale della città !! (una volta era un’aiuola, brutta, bruttissima , ma almeno era stato fatto un tentativo , le pietre bianche dove ora sembrano buttate li a caso in mezzo ad erba altissima una volta scrivevano Lecco)”.

“Nella foto qui sopra invece l’ingresso in un paese a noi confinante, (Pescate ) dove anche li vogliono incentivare il turismo ma oltre a paroloni aggiungono i fatti (ovviamente non parlo solo per l’aiuola).

Spero che pubblichiate queste foto perchè immagino che molti la pensino allo stesso modo e magari riuscite a far muovere qualcuno ; faccio notare che solo lo scorso anno voi stessi avete pubblicato un articolo di un balcone fiorito in piazza XX settembre il quale era stato premiato dal sindaco, che oltretutto in quell’occasione invitava tutti i cittadini ad abbellire la città con balconi in fiore……….. mah!!”.

Roberto P.