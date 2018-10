LECCO – Pubblichiamo una breve lettera, con relativa documentazione fotografica, che denuncia una situazione di soste selvagge in via Volta, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Lecco. La lettrice, in particolare, lamenta la situazione difficoltà e la pericolosità che si viene a creare per chi deve entrare e uscire del parcheggio sotterraneo “Il Vallo”.

“Buongiorno, vorrei segnalare nuovamente la situazione insostenibile che ogni giorno si presenta in via Volta. Sono un’utente abituale del parcheggio ‘Il Vallo’ e cercare di accedere o uscire dal parcheggio si trasforma ogni volta in una prova di slalom il cui premio è uscirne con la macchina ancora intatta. E’ possibile chiedere alla Polizia Locale (il cui comando dista pochi metri) di uscire a fare saltuariamente dei controlli per garantire sicurezza e ordine? Anche le casse del comune (oltre a noi cittadini stanchi della situazione) ne trarrebbero beneficio! Grazie per l’attenzione”.