BELLANO – Quindici equipaggi in gara e un vincitore: Lezzeno si è aggiudicato la Gara delle Lucie sul lago a Bellano, atto finale del Palio Remiero che ha visto protagonista la storica imbarcazione lariana.

L’appuntamento di domenica è stato organizzato dall’Asd I Laghèe con l’Asd Amici della Lucia e la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, in una gara riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie, junior e senior valida per la classifica nazionale.

Una regata che si aperta tra le polemiche per la squalifica di ben due imbarcazioni, quelle di Domaso e di Argegno, che non hanno superato i controlli pre gara. Gli animi si sono surriscaldati al punto che si sarebbe sfiorata la rissa, con i rematori della Domaso, dati per favoriti alla gara, che ha replicato con dure critiche alla contestazione tecnica, rinunciando anche alla possibilità di correre con un’altra Lucia.

E se, come detto, la vittoria è andata a Lezzeno, il podio è stato completato da Bellagio (sulla barca di Sala Comacina) e dall’equipaggio di Carate Urio. La gara al femminile, con cinque imbarcazioni partecipanti, ha visto trionfare Ossuccio, seguito da Domaso e Bellano.

“La manifestazione si è svolta più che bene, il vento della mattina sembrava dover creare dei problemi invece poi tutto si è svolto in maniera regolare – spiega Giovanni Nogara dei Laghèe – un grazie anche ai volontari, una ventina circa, che hanno garantito il buon esito della manifestazione”.

TUTTE LE FOTO – Nell’ampia galleria fotografica realizzata da Silvio Sandonini