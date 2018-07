LIERNA – Un salto indietro nel passato per Lierna di oltre un millennio quello che si è vissuto sabato nella cittadina sul lago per “La Regina nel Castello”, la rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco che ha saputo ancora una volta regalare tante emozioni.

L’evento ripercorre i fatti accaduti attorno al 950 d.C. Quando la regina Adelaide venne imprigionata nel castello di Lierna da Berengario II che fece suo il regno d’Italia dopo aver ucciso il marito dell’imperatrice, Re Lotario II e cercò di costringere Adelaide a sposare suo figlio Adalberto. La regina fu però liberata da Martino Da Bellagio e convolò a nozze con Ottone I di Sassonia che così diventò Imperatore del Sacro Romano Impero.

La vicenda ha ripreso vita a Lierna tra soldati, arcieri, dame, giocolieri e artigiani grazie ad un centinaio di figuranti al villaggio medioevale che ha aperto nel pomeriggio con l’associazione Duecentesca e poi nello spettacolo serale con i mangiafuoco, da sempre grande attrazione per il pubblico. Quest’anno una delle novità è stata la presenza di un falconiere e suoi rapaci: gufi, allocchi, due falchetti ed anche un’aquila.

Coinvolto anche il Gruppo Manzoniano Delle Lucie, che ha messo a disposizione le storiche imbarcazioni per un giro sul lago.

“E’ stata un’ottima giornata con molta partecipazione e siamo sicuramente soddisfatti. Lo scopo della Pro loco – spiega il presidente Patrick Rubini – non è stato solo quello di offrire una serata piacevole ai visitatori, ma anche quella di far rivedere le nostre tradizioni negli affascinanti contesti di Lierna, così come accade anche a Mandello con la rievocazione alla Torre di Maggiana e al castello di Corenno, lo sbarco dei comacini a Varenna, tutte manifestazioni su fatti storici a cui il nostro territorio è legato”.