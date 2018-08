LIERNA – Crescono le compravendite di abitazioni nelle località turistiche: i dati raccolti dall’Osservatorio Immobiliare Turistico 2018 sul mercato delle case per vacanza realizzato da Fimaa Confcommercio in collaborazione con Nomisma indicano infatti una leggera crescita.

Rispetto al 2016, infatti, nel 2017 le transazioni registrate a livello complessivo sono aumentate del 3,5%: in particolare, le località marine hanno fatto segnare +4,8%, quelle montane sono diminuite del -4,3% mentre il Lago ha fatto registrare l’incremento più importante, +8,0% in un anno.

Ed è proprio tra le località lacustri che compare Lierna come protagonista della categoria per miglior risultato nell’indice “Soft Data Appeal” elaborato dall’Osservatorio Immobiliare e che mostra “quanto si parla bene” di quel territorio, un indice determinato da tutti i post e le recensioni degli utenti (positivi e negativi) sulle strutture ricettive e turistiche.

E’ invece Verbania a guadagnarsi il primo posto tra le località di lago per “Hard Data Appeal”, l’indice sintetico che descrive la vivacità dei territori monitorandone alcuni aspetti come il turismo, la popolazione, il mercato immobiliare e del lavoro, le infrastrutture e i servizi.

Nelle località di lago, i prezzi medi delle case vacanze hanno riscontrato una flessione fino 3,2% se di non nuova costruzione. Un trend che riguarda anche le case vacanze al mare e in montagna. Al contrario i canoni di locazione sono in aumento, al lago (+1,5%) più che sul mare (1,1%) e in montagna (+0,9%).

Nel 2018, il prezzo medio per l’acquisto di un’abitazione turistica in Italia si attesta a 2.173 euro al mq commerciale, con un trend dei prezzi di vendita delle case per vacanza in ulteriore contrazione: il dato medio fa segnare una flessione annua pari a -2,5%.

La genovese Santa Margherita Ligure si conferma ancora una volta in cima alla classifica delle principali località turistiche per quanto riguarda i prezzi massimi di compravendita di appartamenti top o nuovi, con valori pari a 13.000 €/mq. Completano il podio Capri (NA) con 12.800 €/mq e Forte dei Marmi (LU) con 12.700 €/mq. A seguire, si trovano le più rinomate località montane italiane: Madonna di Campiglio (TN), Courmayeur (AO) e Cortina d’Ampezzo (BL) .