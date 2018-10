LECCO – Cambia la data per la presentazione a Lecco dell’autobiografia “Ho scommesso sulla libertà” del Cardinale Angelo Scola, scritta insieme al giornalista lecchese Luigi Geninazzi. L’arcivescovo emerito di Milano arriverà in città, invitato da Assocultura Confcommercio Lecco, il prossimo 29 novembre; lo spostamento, rispetto alla data originariamente indicata del 9 ottobre, è dovuto a cause di forza maggiore.

Per il resto il programma resta confermato: il Cardinale Scola salirà sul palco dell’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco per un serata a ingresso libero organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco in collaborazione con il Centro Culturale Alessandro Manzoni e con il sostegno della Camera di Commercio di Lecco, della Casa Editrice Solferino, del Centro San Nicolò, della Libreria Cattaneo e di Leggermente.

Per introdurre la serata di giovedì 29 novembre, con inizio alle ore 21, interverranno il presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, e il presidente del Centro Culturale Alessandro Manzoni, Gianluca Bezzi. A confrontarsi con il Cardinale e Geninazzi, saranno Monsignor Davide Milani, nuovo prevosto di Lecco, e Maria Laura Conte, direttrice Comunicazione Fondazione Avsi.