PADERNO – Comunicazione importante di Trenord che, in seguito alla chiusura del Ponte San Michele sull’Adda, tra Paderno e Calusco, ha aggiornato gli orari dei treni.

La linea Milano-Monza-Carnate-Bergamo, come annunciato, risulta divisa in due parti a valle e a monte del ponte interrotto. I bus sostitutivi che collegheranno Paderno e Calusco, osserveranno i seguenti orari di partenza: da Calusco verso Paderno ogni ora al minuto ’45 dalle 5:45 alle 22:45 (ad esclusione delle 10:45), da Paderno verso Calusco al minuto ’12 di ogni ora dalle 6:12 alle 23:12.

Si prevede un tempo medio di percorrenza di 45’ per tratta, soggetto all’intensità del traffico stradale. Si consiglia dunque ai viaggiatori della tratta Calusco-Ponte san Pietro diretti a Milano di utilizzare i treni in partenza da Bergamo via Pioltello.

Paderno Robbiate – Milano Porta Garibaldi

La tratta sarà percorsa ogni giorno da 21 treni con partenze da Paderno dalle 5:18 alle 22:48. Di seguito il dettaglio (clicca per ingrandire). Non saranno più effettuate le corse delle ore 5:48, 7:08, 9:18; 14,18 programmati nell’orario in vigore.

Milano Porta Garibaldi – Paderno Robbiate

La tratta sarà percorsa da 24 treni al giorno con partenze da Milano Porta Garibaldi dalle 5:31 alle 22:31. Di seguito il dettaglio.

Calusco-Bergamo

Sulla tratta circoleranno 19 treni al giorno con partenze da Calusco dalle 6:14 alle 23:14. Di seguito il dettaglio. Nei giorni festivi circolerà un treno in partenza alle 8:14 da Calusco, mentre non circoleranno i treni delle 7:44 e delle 8:44.

Bergamo-Calusco

Sulla tratta circoleranno 20 treni al giorno con partenza da Bergamo dalle 5,23 alle 22,21. Di seguito il dettaglio. Tra Bergamo e Calusco non saranno più effettuati i treni in partenza da Bergamo alle 4:53, 5:53, 6:39, 8:53. Nei giorni festivi circolerà un treno da Bergamo alle 7:21. Non circoleranno i treni delle 6:53 e 7.53.