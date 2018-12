LECCO – “Non siamo Atac, ma funzioniamo bene”. Mauro Frigerio, amministratore unico di Linee Lecco Spa, guarda con soddisfazione all’anno che sta per concludersi e nel tracciare il bilancio 2018 ricorda l’imminente scadenza del suo mandato triennale come AU della società: “Tra poco il mio lavoro presso Linee Lecco terminerà e posso dire di non avere grossi rimpianti”.

Un parco mezzi di oltre cinquanta bus (di cui sei, nuovissimi, per il noleggio), 90 dipendenti e 27 aree parcheggio da gestire: questi i numeri di Linee Lecco, supportati da investimenti altrettanto importanti su più fronti, da quello, prioritario, del Trasporto Pubblico Locale, a quello della gestione dei parcheggi cittadini.

“Quando sono stato nominato amministratore unico – ha dichiarato Frigerio – le pre analisi della società evidenziavano la necessità di fare investimenti. Con onestà, non ho mai avuto interessi a dare i nostri avanzi di bilancio al Comune, a cui comunque va il 40% del nostro fatturato annuale, ma ho sempre preferito destinare eventuali utili alla nostra azienda. Ho fatto spaventare il nostro Direttore, che da 45 anni è a Linee Lecco, ma possiamo dire che alla fine ne è valsa la pena: questi investimenti hanno permesso di tenerci in piedi, anche il 2018 lo chiuderemo con un bilancio in attivo”.

Frigerio e Cappello hanno sottolineato l’attività servizio di noleggio, dove il parco bus è stato praticamente rinnovato in due anni: “Sono stati effettuati investimenti importanti per l’acquisto di nuovi autobus di ultima generazione, Euro 6, dotati di sistemi integrati e automizzati di sicurezza, wifi, sedili regolabili. L’ultimo arrivato si chiama ‘I Promessi Sposi’, 63 posti, dotato di una piattaforma elettrica per i passeggeri disabili, e a marzo del prossimo anno verrà acquisito il sesto e ultimo bus, per 250 mila euro” ha detto Frigerio. Complessivamente 1 milione 230 mila euro sono stati investiti (dal 2017 al 2019) per i mezzi dell’attività di noleggio, interessata da un significativo aumento (+30% nel 2017 e 2018).

Ricordati anche gli investimenti fatti per l’azienda, in termini di manutenzione straordinaria e ordinaria e di formazione dei dipendenti: 50 mila euro nel 2017 e 35 mila nel 2018 per il rifacimento degli impianti elettrici, delle porte e degli arredi della sede aziendale, che nel 2019 sarà interessata da lavori di pavimentazione del piazzale e da altri interventi. 28 mila euro tra 2017 e 2018 sono stati spesi per la formazione del personale.

“Ci tengo anche a sottolineare – ha detto Frigerio – che Linee Lecco è in linea con i nuovi Decreti Legge e ha adempiuto a tutti gli indirizzi, vincoli e responsabilità per i due livelli contrattuali. Il contratto di 2° livello stipulato nel 2018 andrà a scadenza nel dicembre 2020 ed è stato sottoscritto ed approvato senza un’ora di sciopero” ha sottolineato l’amministratore unico.

Infine, il capitolo parcheggi: “Ad oggi Linee Lecco gestisce 27 aree sosta, 2.100 posti, compreso il nuovo Broletto Nord da poco inaugurato, per un totale di 2 milioni e 700mila euro di introiti nel 2018” ha ricordato il Dg Cappello “nel corso dell’ultimo anno sono stati programmati e attuati interventi di manutenzione, mirati a riqualificare i posteggi cittadini con una nuova veste più elegante e funzionale, per un totale di 617 mila euro di investimenti. Per il 2019 abbiamo programmato interventi per 300 mila euro, tra cui l’introduzione del telepass nel parcheggio di via Parini e nuovi vigilantes di presidio al Broletto Nord”.

Ricordato il caso dell’appena sistemato parcheggio di via Sassi, sul quale si è soffermato Frigerio: “Colgo l’occasione per togliermi qualche sassolino dalla scarpa – ha dichiarato – siamo stati definiti ‘cementificatori’, quasi killer della flora cittadina, ebbene ricordo che in via Sassi abbiamo piantumato 12 nuovi alberi e che in via Parini abbiamo provveduto alla riqualifica del verde proprio per coprire il cemento. Abbiamo in previsione di donare ad ogni scuola cittadina (22 in totale) un albero, che verrà piantato. L’attacco a cui siamo stati sottoposti per la riqualificazione di via Sassi è stato più che altro politico, e inaccettabile – ha detto – ingiusto puntare il dito contro la società Linee Lecco”.

Nel corso dei prossimi mesi, come annunciato, verrà presentato al Comune di Lecco un progetto di riqualifica che interesserà Piazza Mazzini: “Un biglietto da visita per la città, posto a fianco del Teatro Sociale, che va reso più elegante e fruibile – ha detto Frigerio – sistemeremo la pavimentazione e ridisegneremo i parcheggi, poi mi farò carico di chiedere la sistemazione del passaggio pedonale tra Piazza Affari e il teatro, ad oggi terra di nessuno”.

Infine, è attesa a breve l’apertura totale del parcheggio La Ventina a Pescarenico, dove i residenti potranno parcheggiare con un abbonamento di 30 euro al mese.

