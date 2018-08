LECCO – Nuovi innesti nella “flotta” di Linee Lecco: quattro autobus appena acquistati entreranno in funzione nelle prossime settimane andando a sostituire altrettanti pullman, più vecchi e destinati al ‘pensionamento’.

La società di autotrasporti cittadina ha investito ben 800 mila euro per questi nuovi veicoli, circa 200 mila euro per ogni mezzo e in questi giorni si stanno ultimando le ultime fasi di preparazione e collaudo.

“Si tratta di autobus ItalScania, Euro 6, ecologici e moderni, destinati al trasporto pubblico locale – spiega l’amministratore unico di LineeLecco, Mauro Frigerio – verranno impiegati sulle strade del capoluogo. Per il loro acquisto abbiamo potuto fruire del finanziamento regionale, dedicato alle spese di ammodernamento dei mezzi di trasporto pubblico, che ha garantito il 40% del costo complessivo dei nuovi pullman”.

Questi nuovi autobus, con 22 posti a sedere ed una capienza complessiva di 80 persone, oltre agli standard previsti anche per i pullman già in servizio (tra cui la rampa mobile per i disabili, macchinette obliteratrici moderne e telecamere posizionate sopra il posto di guida dell’autista e nella parte finale del corridoio) dispongono di un ulteriore ‘occhio elettronico’ anteriore che guarda la strada, consentendo di registrare ciò che accade durante il servizio, eventuali sinistri stradali o altre problematiche. In tutto sono 40 gli autobus di linea nelle disponibilità dell’azienda di trasporto pubblico.

Non solo: Linee Lecco si appresta a rinnovare anche i pullman destinati al noleggio con tre nuovi acquisti per circa 500 mila euro, destinati anche in questo caso a rinnovare il parco mezzi esistente, oggi complessivamente di sei vetture.

“Pensavamo che l’anno di Expo fosse quello di maggiori introiti per questo settore, invece, grazie agli investimenti realizzati in precedenza, quest’anno andremo ad incrementare il fatturato di ben 100 mila euro in più rispetto al 2017, che si era chiuso con 506 mila euro di utili solo per il noleggio – spiega Frigerio – E’ un grosso risultato per un azienda di piccole dimensioni come la nostra”.

Vario è l’utilizzo dei pullman a noleggio di Linee Lecco, così come i clienti che ne usufruiscono: la prossima settimana sarà proprio un mezzo della società lecchese ad accompagnare gli ultras dell’Atalanta verso Copenaghen per la sfida di Europa League.