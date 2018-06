VARENNA – Divenuto ufficialmente un Infopoint riconosciuto da Regione Lombardia, e grazie ai finanziamenti ottenuti proprio dal Pirellone per il bando rivolto al servizio di accoglienza turistica, l’Ufficio Turistico di Varenna amplia orari e orizzonti.

Per tutta la stagione estiva, da giugno a ottobre, l’ufficio resterà aperto sette giorni su sette per otto ore al giorno (Giugno – settembre lunedi’ – venerdi’: 10.00 – 13.00 e 14.00-19.00 venerdi’ – sabat0 – domenica: 10.00-18.00 ottobre lunedi’- domenica: 09.00-13.30 e 14.00-18.00)

Tante le novità per la stagione 2018, anzitutto da giugno a metà settembre l’ufficio garantirà servizio di informazione turistica con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00 durante il fine settimana.

“Tale scelta, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, intende andare incontro alle esigenze di numerosi turisti con abitudini alimentari e giornaliere diverse da quelle italiane – spiega il sindaco Mauro Manzoni – Gli stessi turisti approfittano della pausa pranzo per compiere escursioni, visite culturali e spostamenti in battello, per ottimizzare i tempi e visitare ‘as much as it’s possible in one day’ come dicono loro”.

Maggiore apertura e maggiori servizi: l’Infopoint di Varenna offre servizio di deposito bagagli, ampiamente utilizzato per favorire gli spostamenti interni nel paese di Varenna, le passeggiate, ed i check-in e check-out dalle strutture ricettive.

Offre inoltre il servizio WI FI gratuito con possibilità di utilizzare il wifi anche presso Piazza San Giorgio. Accanto ai servizi nuove competenze del personale presente presso l’ufficio. Per la durata della stagione turistica ci saranno al front office dell’Infopoint due collaboratrici specializzate in percorsi di laurea quali Economia e Gestione dei beni culturali e dello spettacolo e Language and Management to China.

“Questa scelta vuole essere strategica per l’implementazione dei servizi offerti, la creazione di nuove brochure ed l’approfondimento di quelle esistenti” proseguono dall’amministrazione comunale.

Maggior risalto anche all’aspetto grafico e fotografico del territorio attraverso una nuova raccolta di immagini istituzionali. “La frontiera del turismo digitale, basato sul passaparola e la condivisione di immagini, quale strumento di grande appeal e promozione mediatica per Varenna, così come per tutto il Lago di Como, ben si presenta ad esercitare fascino e curiosità tra i numerosi internauti di tutte le età e provenienze”.

Un progetto pilota che si muove sempre più verso le esigenze del turismo internazionale e che, grazie alle nuove competenze presenti in ufficio, quest’anno si aprirà al mercato orientale con il personale capace di esprimersi in cinese mandarino. Il mercato cinese verso cui quest’anno punta l’Italia intera, si inserisce nell’accordo sul Turismo Europa – Cina 2018 con l’obiettivo di aumentare i flussi dalla Cina, sviluppare l’offerta europea e facilitare gli investimenti cinesi in UE.