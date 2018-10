BARZIO – Nutrita partecipazione dei soci del Lions Club Valsassina al Vittoria di Barzio, per l’incontro con i responsabili di Silesa Spa: il Presidente Mauro Colombo e il direttore Marco Peverelli.

Alla serata, fortemente voluta dal presidente Franco Sormani, hanno partecipato anche tre docenti delle scuole medie di Cremeno ed Introbio, che collaborano da tempo con il Lions Valsassinese, per il progetto “Porcospino” e per i poster della pace.

In questa occasione è stato presentato il lavoro didattico di ricerca ed analisi del territorio che le docenti Chiara Esposito e Giovanna Arrigoni Marocco stanno portando avanti, coadiuvati dalla vice preside Maria Loffreda.

Il presidente di Silea Colombo ha relazionato su quanto è stato fatto per la raccolta dei rifiuti in Valsassina e quali sono stati i risultati nell’intera provincia, raggiungendo livelli ecologici pari ai paesi del nord Europa. Il socio Battista Benedetti ha quindi ricordato come cinquant’anni fa, i comuni non curanti dei danni ambientali ed ecologici, raccoglievano i rifiuti, li caricavano su un furgone e poi scaricavano tutto nel fiume e quindi nel lago.

Invitati alla serata anche gli amministratori dell’altopiano che hanno potuto interloquire con i vertici Silea, ma soprattutto conoscere quanto le scuole stanno facendo per la conoscenza ed il rispetto del territorio. Concetto sul quale punta il presidente Sormani per dare il via al Service dedicato all’ambiente. Ad inizio serata si è voluto ricordare con un minuto di silenzio il socio fondatore Eusebio Marconi scomparso pochi giorni fa.