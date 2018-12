LECCO – Anche l’istituto Fiocchi ha partecipato alle attività legate al progetto “Energie alternative e ambiente”, promosso dal comune di Lecco e che ha visto l’adesione di diverse scuole (elementari e medie) di Lecco e provincia.

I ragazzi coinvolti, più di 250 per 12 classi, hanno potuto cimentarsi in diverse esperienze di laboratorio sui temi della tutela dell’ambiente e dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia: piccoli impianti alimentati da pannelli fotovoltaici, diverse modalità per produrre energia elettrica, analisi di laboratorio chimico e biologico.

Il tutto si è svolto o direttamente presso le scuole o nei laboratori elettrico-elettronico e chimico-biologico dell’istituto Fiocchi. Per il settore elettrico-elettronico hanno condotto le attività l’assistente tecnico Antonio Gatti e il professor Massimiliano Russo, mentre per la parte chimico-biologica le attività sono state condotte dalle professoresse Antonella Bellavia e Silvana Azzara e dal professor Francesco Liberato.

Il progetto proseguirà nel 2019, coinvolgendo altri ragazzi di elementari e medie: “Progetti come questo rivestono carattere di indiscutibile rilevanza: il rispetto per l’ambiente e l’importanza delle energie rinnovabili sono temi attuali che vanno coltivati sin dalle scuole del primo ciclo – ha detto il Dirigente scolastico professor Claudio Lafranconi -. E’ un piacere mettere a disposizione i laboratori e le professionalità dell’istituto Fiocchi per finalità come queste”.