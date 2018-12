LIVIGNO – Nuovi impianti, ancora più collegamenti tra le piste e lo “Ski Link” un sistema di trasporto pubblico potenziato consentiranno agli sciatori di vivere senza limiti la loro passione per la neve. Livigno non smette mai di stupire, e saluta l’arrivo della nuova stagione tra infrastrutture all’avanguardia e gradite sorprese come piste a tema e ancora più occasioni per sciare in notturna.

Primo tra tutti è stato incrementato il sistema di trasporto pubblico, a partire da questo dicembre sarà attivo il servizio Ski Link: due nuove linee del servizio di trasporto pubblico urbano che collegheranno tramite navetta i due versanti della vallata, rendendo lo spostamento sulle piste ancora più veloce ed efficiente.

La Ski Area Mottolino Fun Mountain si amplia ancora di più grazie a due nuovi impianti di risalita. La prima novità riguarda i giovani sciatori che, grazie alla seggiovia Yepi Lift a 6 posti, darà accesso diretto all’area bimbi dove li aspettano un nuovo parco giochi e una pista educativa dove sciare in compagnia della mascotte Yepi. Un secondo impianto, l’Easy Lift, permetterà di collegare l’arrivo della cabinovia Mottolino con l’arrivo della seggiovia Trepalle per agevolare ancora di più gli spostamenti tra le varie piste.

Anche la Ski Area di Carosello 3000 è ora operativa al 100%, dopo l’approvazione ufficiale dei collaudi ministeriali per l’ampliamento di portata degli impianti che consentirà quasi di raddoppiare il traffico, trasportando da 1800 a 3200 passeggeri ogni ora. Per questa stagione la novità più attesa è la pista a tema “The Beach – Funslope”: un nome non tipicamente montano per una discesa la cui ambientazione tra palme, noci di cocco e tavole da surf rievoca un paesaggio tropicale.

Torna infine per gli appassionati più veraci di sci e tavola, lo sci in notturna del giovedì sera. Per la stagione 18/19 anche la pista di fondo su un tracciato di 5 km sarà aperta ed illuminata di sera fino alle 22.00 per permettere agli sciatori di vivere un’esperienza emozionante nel suggestivo panorama montano.