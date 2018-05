LECCO – Una nuova opportunità per i giovani tra i 18 e 27 anni con il progetto Estate negli uffici turistici e nei musei; un’opportunità che permetterà loro di mettersi in gioco sul territorio e per il territorio, raccogliendo esperienza lavorativa e formazione sul campo nell’ambito della cultura e del turismo.

Per il secondo anno consecutivo, i comuni di Abbadia Lariana, Bellano, Bosisio Parini, Colico, Dervio, Esino Lario, Lierna, Mandello del Lario, Moggio, Varenna e la rete d’imprese Montagne del lago di Como hanno deciso di attivare nell’ambito del progetto Living Land una serie di stage formativi retribuiti nell’ambito culturale e turistico.

Il desiderio dei ragazzi del territorio di mettersi alla prova, di crescere nella comunità e di integrarsi con essa, contribuendo al suo benessere e al suo sviluppo, ora trova una risposta nell’apertura del bando che permetterà ai giovani di inserirsi degli uffici turistici o nei musei dei comuni promotori o nella sede della rete d’imprese Montagne del lago di Como per il periodo compreso tra giugno e settembre di quest’anno.

“I vincitori prenderanno confidenza con le attività di assistenza turistica diretta e indiretta, gestione della comunicazione via web e visite guidate, ed acquisiranno una formazione tecnica e traversale sotto il coordinamento di un tutor”.

Le domande di partecipazione sono disponibili sul sito www.livingland.it e i siti dei comuni e degli enti aderenti. Dovranno essere consegnate entro e non oltre martedì 22 maggio 2018 presso la sede del Consorzio Consolida (via Belvedere 19, Lecco) o inoltrate via mail (e.cortesi@consorzioconsolida.it) con oggetto “Estate negli uffici turistici e nei musei”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Consorzio Consolida (con riferimento Cortesi Eleonora) ai numeri 0341 286419 e 335 7502021, oppure all’indirizzo mail e.cortesi@consorzioconsolida.it.