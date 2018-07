DERVIO – Il progetto Living Land entra nel vivo anche a Dervio dove da lunedì, una decina di giovani sono impegnati i lavori in favore della comunità.

Nello specifico, i ragazzi si stanno occupando di riqualificare le ringhiere del bel lungolago, ripulendole e dando una mano di colore. Il progetto è finanziato dall’amministrazione comunale che ha deciso di aderire a Living Land.

“Non è il primo anno che Dervio è parte di questo progetto che mira a coinvolgere i giovani residenti in paese – spiega Andrea Sangalli, tra i referenti di Living Land – per questo momento di attività estive abbiamo ricevuto sedici domande a fronte dei dieci posti disponibili, più del passato, non ci aspettavamo tante richieste ed è sicuramente un segnale positivo”.

Living Land coinvolge in tutta la provincia ben 400 giovani in diversi comuni e in altrettante iniziative di pubblica utilità. A Dervio, il progetto nati ragazzi saranno impegnati per due settimane, fino al venerdì della prossima settimana. (foto: Silvio Sandonini)