LECCO – L’ultima novità nel panorama delle opportunità di Living Land per dare ai giovani la possibilità di sperimentarsi personalmente e professionalmente in ambiti di loro interesse: è il nuovo bando di Leva Civica, che si apre con 22 posizioni grazie alla collaborazione di diversi partner e Comuni della provincia di Lecco.

L’iniziativa, aperta a tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni, intende offrire loro modalità alternative per mettersi alla prova, assumersi nuove responsabilità, acquisire competenze trasversali e svolgere un servizio di utilità per la comunità. Le aree d’intervento in cui sarà possibile svolgere l’esperienza sono le seguenti: area sociale (centri per disabili, rifugio e mensa per senzatetto, spazi educativi per minori e migranti, trasporti anziani), area didattico/formativa (scuola infanzia, scuola primaria, CFP), ambito culturale (biblioteca e ufficio cultura) e ambito amministrativo/tecnico.

Le posizioni saranno attive nei comuni di Lecco, Abbadia L., Ballabio, Bellano Castello B., Dolzago, Ello, Introbio, Malgrate, Mandello D.L., Molteno, Oggiono, Pescate, Taceno, Valgreghentino, Valmadrera.

La leva civica prevede un impegno di 8 mesi, a 21 ore settimanali, a partire da dicembre 2018, a fronte di un’indennità economica mensile pari a 303,80 euro.

Possono candidarsi i ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 29 anni – italiani, cittadini di un Paese dell’Unione Europea o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti da almeno due anni in Lombardia.

I giovani interessati dovranno consegnare la propria candidatura (curriculum vitae, copia della carta di identità, codice fiscale e, se cittadini stranieri, permesso di soggiorno) entro il 14 novembre inviando una e-mail a e.cortesi@consorzioconsolida.it e indicando nell’oggetto “Bando Leva Civica Lecco”. In alternativa i candidati potranno consegnare la propria domanda a mano presso gli uffici del Consorzio Consolida, via Belvedere 19 a Lecco, nelle seguenti fasce orarie: dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 13, dalle 14 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 15:00.

Il bando completo è reperibile su www.livingland.it. Per maggiori informazioni contattare Eleonora Cortesi: tel. 335750202 / e.cortesi@consorzioconsolida.it

È previsto un incontro di approfondimento martedì 6 novembre 2018 alle ore 17 presso l’Informagiovani di Lecco, in via Dell’Eremo, 28.