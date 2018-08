LECCO – Il blu e il celeste sono ora più brillanti che mai sulle tribune del Rigamonti Ceppi: i lavori allo stadio di Lecco sono in pieno svolgimento con l’attività di volontariato dei richiedenti asilo, che da inizio luglio si stanno dando da fare per riqualificare le tribune e le aree attorno al campo da gioco.

Dopo una prima fase di pulizia, i migranti hanno tinteggiato gli spalti con i colori della squadra cittadina, un intervento che ora volge verso la sua conclusione.

“Il volto dello stadio è radicalmente cambiato – spiega entusiasta l’assessore ai Lavori Pubblici, Corrado Valsecchi – entro il 15 agosto dovremmo terminare le operazioni che comprendono le tribune centrali, la curva nord e la curva sud, le aree laterali. I ragazzi si stanno impegnando molto per il raggiungimento di questo obiettivo”.

Gli migranti sono stati coinvolti attraverso al gruppo “Lezioni al Campo” che in questi anni si è occupata di insegnare la lingua italiana ai nuovi arrivati. Se all’inizio erano un centinaio i giovani stranieri coinvolti, lavorando a gruppi di 30 persone per mezza giornata, “oggi sono raddoppiati e lavorano 70 per ogni turno – annuncia Valsecchi – oggi hanno lavorato anche alla pulizia del Parco del Belgiojoso, iniziando così anche le attività all’esterno dello stadio”.

Il lavoro dei richiedenti asilo, insieme all’intervento sostenuto dalla Calcio Lecco per la sostituzione del campo da gioco, con la posa del sintetico, “ha consentito – conclude l’assessore – di presentare un impianto totalmente rinnovato per la nuova stagione sportiva”.