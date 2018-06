COLICO – Successo per la quarta edizione di “Sapori d’Europa – Street Food Festival”, rassegna gastronomica che propone la migliore tradizione italiana ed europea, organizzata dalla Pro Loco di Colico in collaborazione con Confesercenti Bergamo e con il patrocinio del comune di Colico.

Si è aperta oggi l’ultima giornata di un weekend tutto da gustare: dalla paella spagnola alle crepes e ai dolci olandesi, dal brezel austriaco alla gastronomia greca, fino alla cucina tedesca con wurstel, stinco e birra, senza dimenticare il gulash ungherese e le carni argentine. Anche l’enogastronomia italiana sarà rappresentata con una ricca selezione di specialità provenienti da molte regioni italiane: Lombardia, Toscana, Piemonte, Puglia, Umbria e Sicilia, solo per citarne alcune.

Una sezione, poi, è stata dedicata ai prodotti tipici e a km 0 con alcuni stand di produttori locali già molto apprezzati lo scorso anno.

Lo Street Food Festival è uno degli eventi principali che anima la stagione estiva di Colico, è ormai entrato nel cuore del pubblico. Lo splendido lungolago di Colico si è confermato lo scenario ideale per mangiare all’aperto in compagnia e in pieno relax.