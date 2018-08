BARZIO – “Un grosso grazie a tutti i partecipanti e agli organizzatori che, anche quest’anno, si sono dimostrati al di sopra di ogni possibilità per una Sagra che è andata benissimo, così come è andato bene il fuori sagra”. Antonella Invernizzi, assessore della Comunità Montana Valsassina, ha salutato così la 53^ edizione della Sagra delle Sagre. Al suo fianco il direttore Riccardo Benedetti e Ferdinando Pucci Ceresa, amministratore unico di Ceresa Srl società organizzatrice.

“Grazie di cuore a tutte le persone che contribuiscono a fare in modo che la Sagra non sia solo una fiera, ma soprattutto un momento di incontro e amicizia – ha detto Ceresa -. La Sagra è una festa dove la gente viene per divertirsi, assistere agli spettacoli e acquistare prodotti artigianali e cibo di qualità. Un evento che è il risultato di un grande lavoro”.

Dopo lo spettacolo della Dance Club 90, scuola di danza di Bellano, cinque bambini, rigorosamente bendati e sotto la supervisione del comandante della Polizia Locale Luca Bortot, hanno effettuato l’estrazione della lotteria quest’anno affidata all’associazione Corpo Volontari Polisoccorso di Bellano.

I biglietti vincenti: 1) B4590; 2) C2798; 3) A3898; 4) C4049; 5) C4234; 6) B4689; 7) D1879; 8) D1790; 9) B1200; 10) D0090; 11) C4257; 12) D0562; 13) B0757; 14) C3941; 15) D4119; 16) D3455; 17) A4518; 18) A4564; 19) C0328; 20) C0198; 21) C3561; 22) A1728; 23) D3803; 24) C4142; 25) C4127.

Il sipario è calato con il tradizionale spettacolo pirotecnico che, anche questa volta, ha attirato una moltitudine di pubblico; ciliegina sulla torta per un evento che non invecchia mai!