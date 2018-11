LECCO – Lario Reti Holding informa la spettabile clientela che, a causa di un importante aggiornamento ai sistemi informativi, gli sportelli idrici opereranno in condizioni limitate e ridotte dal pomeriggio di giovedì 15 alla sera di giovedì 22 novembre inclusi.

Gli sportelli chiuderanno completamente nel pomeriggio di martedì 20 novembre e, nei giorni successivi, il personale avrà limitato e ridotto accesso ai sistemi informativi per la registrazione delle pratiche, pur mantenendo gli orari di apertura per rispondere a tutte le domande della clientela e per la ricezione della modulistica cartacea.