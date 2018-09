LECCO – Lario Reti Holding ricerca una figura impiegatizia da inserire nell’Ufficio Acquisti.

La nuova figura si occuperà di studiare il mercato di riferimento per la struttura commerciale e lo specifico settore merceologico di competenza, rilevando i bisogni d’acquisto e gestendo, anche attraverso strumenti di e-Commerce e di Net economy, la definizione dell’assortimento e tutte le attività del processo di acquisto. Parteciperà alla definizione, pianificazione, esecuzione e controllo delle attività che interessano l’assortimento di sua competenza.

Sarà assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico pari al livello 4 del CCNL Gas-Acqua Utilitalia.

Il termine per le candidature scade entro e non oltre il 17 settembre 2018. Per ulteriori informazioni www.larioretiholding.it.