LECCO – Assegnati i premi per il concorso “L’acqua del mio territorio”. Il concorso, indetto da Lario Reti Holding e dell’Ufficio d’Ambito, ha visto ben 16 scuole partecipanti.

“È stata un’edizione soddisfacente, che va a migliorare il risultato dello scorso anno – spiega Paolo Negri, Presidente dell’Ufficio d’Ambito di Lecco – sono state presentate oltre 20 opere di diversa natura: cartelloni informativi, fumetti, plastici, cartoni animati e anche un sito internet dedicato”.

Il concorso ha previsto due diverse categorie di premi: 3 buoni d’acquisto di materiale scolastico per i vincitori determinati dalla giuria popolare tramite votazione sul sito di Lario Reti Holding e 3 buoni d’acquisto di materiale scolastico per i vincitori eletti da una giuria di esperti.

I premi saranno simbolicamente consegnati agli insegnanti e agli studenti venerdì 1 e lunedì 4 giugno, nell’ambito di una piccola cerimonia che si svolgerà direttamente nelle scuole vincitrici del concorso.

Vincitori giuria popolare – votazione sul sito di Lario Reti Holding. 1° Ics Marco d’Oggiono di Oggiono – Primaria S. D’Acquisto di Oggiono “Amica acqua” (tutto il plesso) 1.369 voti (buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di euro 1.200 offerto da Lario Reti Holding. 2° Ics Marco d’Oggiono di Oggiono – Primaria A. Diaz di Oggiono “Acqua …per cominciare” (classi 4^A e 4^B) 1.259 voti (buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di euro 800 offerto da Lario Reti Holding). 3° Ics di Robbiate – Primaria L. Da Vinci di Paderno D’Adda “Vigili per un mondo pulito” (classi 3^A e 3^B) 1.240 voti (buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di euro 500 offerto da Lario Reti Holding).

Vincitori giuria di esperti. Scuole primarie Ics di Calolziocorte – Primaria Ass. Mondo Giusto di Calolziocorte Pascolo “Acqua intorno a noi” 40 punti (buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di euro 800 offerto dall’Ufficio d’ambito di Lecco). Scuole secondarie di 1° grado Collegio A. Volta di Lecco “Bottiglia o rubinetto?” 44 punti (buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di euro 800 offerto dall’Ufficio d’ambito di Lecco). Scuole secondarie di 2° grado Iis Bertacchi di Lecco “Acquaria” 30 punti (buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di euro 800 offerto dall’Ufficio d’ambito di Lecco).

Tutti gli elaborati pervenuti sono reperibili sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo: www.larioreti.it.