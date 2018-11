LECCO – Qualcuno tra i passanti del centro ha potuto ammirare la bella anteprima concessa da Ltm che, nel tardo pomeriggio di giovedì, ha illuminato di ‘Natale’ il teatro e i palazzi storici. “Ma non saremo noi a proiettare le luci natalizie in centro” dicono, facendo trapelare un’evidente amarezza, dallo staff di Ltm.

Il bando di gara promosso dal Comune di Lecco, che comprendeva le scenografie natalizie e la pista del ghiaccio, si è recentemente chiuso con l’assegnazione del servizio all’impresa che già lo scorso anno aveva ottenuto il punteggio più alto.

“Abbiamo perso di un mezzo punto – proseguono da Ltm – siamo delusi perché la nostra iniziativa aveva come obiettivo, come in passato, aiutare la raccolta fondi per Telethon. Avremmo fatto in centro qualcosa di molto bello, così come già accade a Como. Peccato, proporremo la stessa cosa in altri Comuni”.

L’ente di organizzazione eventi ha diffuso una nota sulla propria pagina per esternare il proprio dispiacere, pubblicando il progetto preparato per Lecco.

“Capisco la loro amarezza per non aver vinto la gara, ma dobbiamo ricordare che si tratta di una procedura pubblica svolta secondo le norme di legge – l’assessore al Turismo, il vicesindaco Francesca Bonacina – può apparire fredda come risposta ma dobbiamo attenerci ai regolamenti. Saremmo stati ben felici se avesse potuto esserci spazio anche per la beneficenza insieme al servizio offerto alla cittadinanza e richiesto dal bando. L’obiettivo del Comune è quello, in primo luogo, di fornire un servizio di intrattenimento ai cittadini”.

“Il partenariato con Telethon è forte sul nostro territorio – ha proseguito l’assessore – ci auguriamo che il periodo natalizio possa essere comunque un’occasione per promuovere altre iniziative solidali a favore della raccolta fondi”.