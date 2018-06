ERVE – La Pro Erve, con il sostegno del Cai Calolziocorte e della Associazione Bistari Bistari Onlus, e il patrocinio del comune, organizza “Luci di solidarietà – Erve”.

Sabato 16 giugno è in programma una tranquilla camminata con partenza da Erve e salita al Passo del Fò, ai piedi del monte Resegone. La manifestazione vuole associare al piacere di una serata in compagnia al cospetto della montagna simbolo della vallata e la volontà di ricordare, in compagnia dell’alpinista Marco Zaffaroni, lo scomparso amico Mario Merelli. Non da ultimo, poi, la serata ha uno scopo benefico, infatti verranno raccolti fondi a sostegno del Kalika Family Health Hospital, da loro fondato proprio da Merelli e Zaffaroni nel nord-ovest del Nepal.

Quota di iscrizione e contributo benefico 20 euro (12 euro per i ragazzi). Ritrovo a Erve in piazza Unità d’Italia alle 17, partenza alle 17.30. Ore 19.30 arrivo previsto al Passo del Fò dove la Pro Erve offrirà un ricco buffet a tutti i partecipanti. A seguire Marco Zaffaroni illustrerà con parole e immagini l’ultima sua impresa sull’Everest. Intrattenimento musicale: violino Marco Mazzoleni; flauto traverso Denise Fagiani, “Viaggio nella musica barocca tra 600 e 700”.

Si consigliano adeguato abbigliamento con utilizzo di frontalino o torcia elettrica. Per qualsiasi info: proerve@libero.it; Fabio Valsecchi 339 187 3918. E’ gradita la pre iscrizione.

LOCANDINA