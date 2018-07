MONTICELLO BRIANZA – Ideato e organizzato da Teatro Invito, promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, torna il festival “L’ultima luna d’estate”.

Si parla di vita di provincia, di borghi, con una storia e con una comunità, in equilibrio tra cultura e natura, in questa 21^ edizione del festival del teatro popolare di ricerca, per la direzione artistica di Luca Radaelli, nelle cascine, negli agriturismi e nelle ville del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, nella provincia di Lecco e di Monza e Brianza.

Oltre dieci giorni, da giovedì 30 agosto a domenica 9 settembre, per concludere l’estate con spettacoli teatrali, incontri, degustazioni di prodotti tipici, teatro per i più piccini, musica, laboratori, aperitivi e passeggiate teatral/musicali.

Ad aprire la kermesse – riconosciuta dal Ministero e realizzata con la collaborazione dei comuni della Brianza collinare – giovedì 30 agosto alle ore 21 a Usmate nel Parco di Villa Borgia (alle ore 19.30 è prevista l’inaugurazione alla presenza di ospiti istituzionali e del settore culturale) sarà Chille de la Balanza, storica compagnia underground fondata nel 1973 da Claudio Ascoli, illustre esempio di un teatro di tradizione che si sposa con l’innovazione, con lo spettacolo Lettera a una professoressa, liberamente ispirato all’opera di don Milani e alla scrittura di collettiva degli allievi di Barbaria che nel 1976 sconvolse la scuola e la società italiana. Un lavoro di e con Claudio Ascoli, Sissi Abbondanza e Monica Fabbri che è anch’esso una scrittura collettiva, prodotto con Centro di Formazione e Ricerca don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana di Vicchio.

“Un festival di storie piccole, di personaggi minuti che popolano microcosmi, ma – spiega il direttore Luca Radaelli – non si può prescindere da loro e dalla provincia se si vuole scoprire dove sta andando un paese. Ed è a questi microcosmi, a questi mondi riassunti nelle dimensioni di un palcoscenico che bisogna guardare se si vuole capire l’animo umano”.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA RASSEGNA