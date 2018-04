MANDELLO – E’ la prima volta che a Mandello ‘sbarca’ la Festa del Cioccolato: da lunedì 23 a mercoledì 25 aprile (dalle 9 alle 20) i golosi si daranno appuntamento in piazza Leonardo da Vinci per gustare i prodotti artigianali dei migliori mastri cioccolatieri italiani.

Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta: praline di ogni tipo, frutta e cioccolato fuso, cioccolata calda con diverse percentuali di cacao, creme spalmabili e tavolette al latte, fondente e aromatizzate, raffinate e divertenti sculture di cioccolato.

In programma anche originali iniziative a tema: lunedì pomeriggio i mastri cioccolatieri realizzeranno una maxi tavoletta da Guinness, che poi sarà tagliata e distribuita ai visitatori, martedì si svolgerà la Notte nera con stand aperti fino allo ore 22.

“La Fiera del cioccolato può arricchire ulteriormente l’offerta turistica cittadina, generando un impatto positivo anche per le strutture ricettive, ristoranti e negozi – spiega Giulio Zambelli, presidente di Promozioni Confesercenti – Si tratta di un evento di alta qualità, che in altre località della Lombardia ha già riscosso notevole successo. Ora tocca a Mandello deliziarsi il palato. Siamo sicuri che cittadini e turisti gradiranno l’iniziativa”.

Per Silvia Benzoni, assessore al Turismo di Mandello del Lario, “si tratta di una golosa opportunità per Mandello, che siamo sicuri delizierà sia residenti e speriamo tanti ospiti da fuori Mandello, una bella occasione per movimentare il centro cittadino. Anche alcune scuole dell’infanzia visiteranno la fiera, e saranno diverse le occasioni di festa”.

“Siamo soddisfatti per questa nuova iniziativa – per Rinaldo Citterio, presidente della Pro Loco Mandello – anche perché abbiamo ricevuto interessamenti per soggiorni a Mandello sia da parte di turisti che degli artigiani che saranno presenti all’iniziativa”.

IL PROGRAMMA

Lunedì e Martedì mattino: dimostrazione per gli alunni

Lunedì ore 16.00: inaugurazione e preparazione tavoletta di cioccolato che sarà distribuita al pubblico

Martedì: apertura dalle 9 fino alle 22 con la Notte Nera del Cioccolato

Mercoledì: realizzazione di una scultura da un blocco di cioccolato