LECCO – Serata doppia a Lecco con uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi; grande uomo di sport e uomo dei record.

Il 22 settembre Pierluigi Marzorati sarà a Lecco per due iniziative e ha scelto due luoghi e momenti simbolo: l’oratorio di Pescarenico e quello di Acquate. Lui che in oratorio è cresciuto e da lì ha costruito la sua strepitosa carriera ricca di successi. E’ nel guinness dei primati per aver giocato in 5 decadi consecutive in serie A con la stessa maglia. Esempio non solo di grande campione ma anche di studente modello visto che, parallelamente alla attività agonistica, è riuscito a laurearsi in Ingegneria. Nel corso della sua lunghissima carriera ha vestito solamente la maglia del club brianzolo che ha condotto ai vertici della pallacanestro italiana ed europea. Detiene il record di presenze con la maglia della nazionale (278), maglia con la quale ha realizzato ben 2209 punti. Ha collezionato 692 presenze in serie A, segnando 8.659 punti.

Il primo appuntamento è alle 20.15 sul campo dell’oratorio di Pescarenico dove è in programma una serata in memoria di Gigi Acquistapace, Agatino Pulvirenti e Franco Corallo. “Pierlo” darà il via alla partita il cui ricavato andrà in beneficenza per la lotta contro la leucemia. Si tratta di un’iniziativa ricorrente che la famiglia organizza tutti gli anni per aggregare tutti coloro che avevano conosciuto le tre persone a cui è dedicata la serata.

“Abbiamo sempre pensato che il modo migliore per ricordarli sia un momento dove le persone possano stare piacevolmente insieme – spiega l’organizzatore, Roberto Acquistapace, fratello di Gigi – si tratta di un momento semplice, con un po’ di musica e di sport, due elementi fondamentali nello stile sobrio che punta a ricordare una persona nel modo più garbato possibile. Penso che di queste cose ci sia bisogno. E la presenza di un campione come Pierlo non solo ci fa onore ma è in perfetto stile con l’obiettivo della serata. Ringrazio quindi Marzorati che ha accettato di essere presente”.

Il secondo momento è in programma nel salone dell’orario di Acquate ed è organizzato dalla Futura96. Dalle 21.15 alle 22, Marzorati racconterà aneddoti e ripercorrere la sua incredibile carriera sportiva, cominciata nel cortile di casa sua quando per i primi tiri a canestro appese una sedia rotta al muro. Storica ed icona della Pallacanestro Cantù, unica società nella quale ha giocato nel corso di una carriera pluridecennale, con la “sua” maglia numero 14 ha condotto la squadra brianzola ai vertici della pallacanestro italiana ed europea, vincendo due scudetti, due Coppe dei Campioni, 4 Coppe Korać, 2 Coppe Intercontinentali e 4 Coppe delle Coppe.

Laureato in ingegneria civile, da cui il soprannome di ingegnere volante per la rapidità dei suoi contropiedi, oggi esercita la professione come progettista di impianti civili e sportivi. E’ stato anche presidente del Comitato Regionale Lombardo Coni.

“Siamo felici di avere la presenza di Pierluigi Marzorati – ha detto Matteo Mezzera, neo presidente della polisportiva Futura96 che riunisce le parrocchie di Acquate e Olate – le attività sportive stanno ripartendo, e credo che una serata come questa sia l’occasione per avviare anche una riflessione su ciò che facciamo. L’attività sportiva è importante, ma esempi come quelli di Marzorati aiutano a dimostrare che si può essere grandi campioni, come nel suo caso, o semplici atleti accomunati però dai valori di base”.

“Sono davvero contento di tornare a Lecco – spiega Marzorati – una città che amo, non lontana da dove vivo. È importante continuare a lavorare sullo sport di base, quello per cui ancora oggi le parrocchie e gli oratori sono fondamentali. È importante stare coi ragazzi e raccontare loro storie vere di giovani che come loro hanno vissuto anche momenti di difficoltà, ma lo sport, l’impegno e la fatica sono il trampolino verso le gioie grandi o piccole”.