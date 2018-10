LECCO – Domenica 21 ottobre la comunità pastorale Beato Serafino Morazzone di Maggianico – Chiuso sarà in festa per ricordare due eventi significativi: i 50 anni della scuola dell’infanzia “San Giuseppe” e i 20 del Centro Prima Infanzia “Il Girotondo”.

Le due agenzie educative sono espressione della cura pastorale e dell’attenzione verso i piccoli e le loro famiglie. “Una scuola nasce da un popolo per educare, comunicare uno scopo, un senso alla vita, a cui introdurre i propri figli, attraverso quei legami costitutivi e insostituibili della persona che, dalla famiglia si estendono e abbracciano tutta la realtà” spiega don Ottavio Villa, parroco e presidente della “San Giuseppe”.

Il programma della festa prevede momenti formativi, di animazione e di incontro per ricordare, ripensare al valore della presenza, in un rione, di realtà educative capaci di sostegno e vicinanza alle famiglie.

Mercoledì 17 ottobre alle ore 21 presso la scuola dell’infanzia San Giuseppe Patrizia Colombo, coordinatrice didattica della scuola primavera di Barzanò dialogherà con i genitori sul tema “Tu sei speciale per me. Io accolgo te e la tua famiglia come un dono”.

Sabato 20 ottobre verrà proposta la visione del film “La Melodie” di R. Hami presso il cine-teatro dell’oratorio di Maggianico con presentazione, commento e dialogo con il prof. Enzo Gibellato.

Domenica 21 ottobre. Ore 10 Santa Messa animata dai bambini. A seguire sul piazzale della chiesa: volo delle colombe, aperitivo, presentazione del Progetto Orto didattico. Ore 12 a scuola: benedizione della nuova statua della Madonna nel cortile, Angelus, pranzo comunitario (su prenotazione). A seguire: augurio dei bambini, momento teatrale per i piccoli con “I pagliacci” a cura di Marta Martinelli.

Giovedì 25 ottobre alle ore 21 presso l’auditorium della Casa dell’Economia la serata con i prof. Nembrini e prof. Oliva dal titolo “Che bisogno c’è di un’educazione libera?” concluderà il calendario dei festeggiamenti e sarà un’altra occasione preziosa per meglio cogliere il valore di una scuola paritaria.

Tutti sono invitati alle iniziative in programma. Per l’occasione verrà allestita presso la scuola una mostra fotografica che ripercorre in una decina di pannelli la storia della scuola.