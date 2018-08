SONGAVAZZO (BG) – Atleti, muratori delle valli bergamasche, skyrunner e sciatori hanno sfidato le ripide e scivolose rampe della pineta di Songavazzo (Bg) incitati da due ali di folla. La goliardica manifestazione ideata e proposta dalla Fly-Up Sport di Mario Poletti giunta alla terza edizione ha richiamato concorrenti da tutto il nord Italia.

Una settantina di atleti provenienti da tutto il nord Italia si sono sfidati nella terza edizione della Magut Race sul percorso di 50 metri di dislivello e 150 metri di sviluppo da salire tutti d’un fiato, portando sulle spalle un sacco di cemento da 25 kg messo a disposizione da Italcementi. La pazza corsa dei muratori è andata in scena nella pineta di Songavazzo, tra due ali di spettatori disposte ai lati del tracciato verticale.

La vittoria finale è andata al campione in carica Paolo Visini che ha completato il tracciato fermando le lancette su 1’56”, un secondo in meno del tempo che gli è valso la vittoria lo scorso anno. Sul podio anche Pierluca Armati, secondo classificato in 1’57”, e Kristian Pellegrinelli, terzo classificato in 2’07”. Gli ultimi a partire sono stati il recordman di metri di dislivello in salita in 24 h Andrea Daprai (trentino) e lo skyrunner mondiale Mario Poletti.

Due coraggiose atlete si sono messe in gioco, gareggiando al pari dei maschi e con lo stesso sacco da 25 kg. La più veloce è risultata Vittoria Mandelli (4’25”) seguita da Lauretta Morandin (11’28”).

Presente Lara Magoni, assessore regionale al Turismo di regione Lombardia e delegata Coni per la provincia di Bergamo.

Mario Poletti: “La Magut Race si conferma sentita e partecipata, con un pubblico caloroso che rimane affascinato da un evento unico nel suo genere. Un ringraziamento agli sponsor che hanno sostenuto la Magut Race, al Comune di Songavazzo, a tutti i collaboratori, allo staff Fly-Up Sport e a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione”.

Giuliano Covelli sindaco di Songavazzo: “Manifestazioni come questa rivestono una particolare importanza perché attirano molte attenzioni da parte di persone che non conoscono i nostri luoghi. E’ il modo migliore per proseguire sulla linea dell’attrattività turistica. Un plauso a tutte le persone che hanno reso possibile questa terza edizione della Magut Race”.

Al termine della competizione cena per tutti a base di polenta, salsiccia e cotechino, un vero e proprio terzo tempo bergamasco. La Magüt Race è stata organizzata dalla Fly-Up Sport di Mario Poletti in collaborazione con il ristorante La Baitella e il patrocinio del comune di Songavazzo. Main sponsor Italcementi, Scott, Autotorino, ElleErre.