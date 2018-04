MALGRATE – Non solo la Festa dello Sport, sabato Malgrate ha festeggiato anche il 40esimo compleanno della sua scuola di via Gaggio.

Alunni, professori e genitori sono stati coinvolti in questa mattinata di festeggiamenti per celebrare l’importante ricorrenza, alla presenza del sindaco, Flavio Polano, del parroco don Andrea Lotterio e della dirigente scolastica, Giovanna De Leonardis. Invitati d’eccezione alcuni protagonisti di questi 40 anni, docenti e personale ormai in pensione e il geom. Clorindo Riva che a capo dell’Ufficio tecnico comunale guidò tutti i lavori.



Correva l’anno 1978 quando si apriva il primo anno scolastico nella sede di via Gaggio. Quaranta è un numero importante, come sottolineato da don Lotterio: “Sia nella Bibbia che nella religione islamica, il numero 40 è simbolo di una riflessione e maturità che auguro a tutti”. Il sindaco si è complimentato per il lavoro svolto, in particolare per l’inno originale appositamente composto per la scuola. ”Quando vi vedo giocare in questo cortile – ha detto la preside – penso che siate liberi e state bene a scuola”.



Un’originale torta è stata servita ai presenti. Gli alunni delle quarte hanno realizzato una particolare coreografia, mentre gli alunni di terza si sono esibiti un coro diretti dall’esperta Giulia Molteni che potenzia l’attività musicale con un progetto finanziato dall’amministrazione comunale. Non è mancato il regalo: alcuni sponsor hanno promesso un contributo al Comitato Genitori, che durante la giornata ha organizzato diverse attività e sta preparando una sorpresa per la fine dell’anno. (foto: Istituto Comprensivo Civate)