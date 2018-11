OLIVETO LARIO – I violenti temporali dei giorni scorsi non hanno risparmiato i monumenti e gli edifici del nostro territorio. Del maltempo hanno risentito soprattutto gli edifici situati in contesti naturalistici maggiormente esposti a rischio idrogeologico. Tra questi, come segnalato alla nostra redazione, il Santuario del Moletto a Limonta, frazione di Oliveto Lario, uno scrigno di arte barocca incastonato sul pendio della montagna che si affaccia sul lago.

Un grande albero è caduto proprio davanti alla facciata e impedisce l’accesso alla chiesa dove, come riferito anche dal parroco don Marino, sarebbe urgente poter entrare per valutare l’entità dei danni ai pregevoli affreschi realizzati negli anni quaranta del XVII secolo dal pittore comasco Giovanni Paolo Recchi, seguace del Morazzone.

“Si tratta di un ciclo dedicato alla Vita della Madonna che è stato tra l’atro restaurato di recente dalla ditta Luzzana di Civate. Il Santuario è meta di devoti e vi si celebra più volte durante l’anno – ha fatto sapere il parroco – l’augurio è quello di potere anche quest’anno celebrare la messa in occasione delle vicine festività natalizie: un appuntamento molto atteso e partecipato dalla comunità locale”.

La volontà di ripristinare la situazione e valutare l’entità dei danni è stata espressa anche dal sindaco di Oliveto Bruno Polti: “Non sono ancora stato al Santuario per vedere la situazione ma abbiamo saputo che il grosso albero crollato era di fatto all’interno di una proprietà privata con la quale avvieremo un confronto per capire come intervenire per rimuovere la pianta” ha fatto sapere.

Per quanto riguarda l’ingresso alla Chiesa, il sindaco ha preannunciato provvedimenti: “Ora come ora è pericoloso transitare vicino al Santuario o entrarci, quindi emetteremo un’ordinanza per vietare l’ingresso in attesa di rimuovere la pianta e valutare la situazione“.

L’albero crollato non è l’unico disagio causato dal maltempo dei giorni scorsi al Santuario. A causa del forte vento infatti anche il pontile di attracco per le barche è stato gravemente danneggiato: “Le paratie si sono staccate e trasportate chissà dove – ha detto Polti – abbiamo provveduto ad avvisare l’Autorità di Bacino che ha promesso di lavorare in tempi speriamo rapidi alla riparazione. Non è banale, riparare un pontile del genere, ma è impensabile lasciarlo così o addirittura non sostituirlo” ha concluso.