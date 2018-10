LECCO – La straordinaria ondata di maltempo che ha interessato la città nel corso della giornata e della serata di ieri ha causato disagi alla circolazione stradale cittadina e alla fruizione dei parchi e delle aree verdi, soprattutto a causa della caduta di rami e dello sradicamento di piante, che hanno in alcuni casi determinato anche interruzioni della corrente elettrica, per le quali sono in corso i relativi interventi di riparazione. Si sono verificati inoltre episodi di allagamento a carico di sottopassaggi e di alcune tratti stradali.

Alle 13 di oggi Regione Lombardia ha diramato un nuovo avviso di criticità revocando il codice rosso, ma mantenendo lo stato di preallarme. “Invito i cittadini – sottolinea il vicesindaco del Comune di Lecco con delega alla protezione civile Francesca Bonacina – a rispettare le indicazioni relative al rispettivo stato di preallarme disponibili sul sito del Comune di Lecco”.

Dopo gli eventi atmosferici di questi giorni e in particolare di ieri, i cittadini e le imprese che abbiano subito dei danni, possono presentare i relativi preventivi di spesa al servizio di protezione civile, sito al secondo piano del palazzo comunale sito in piazza Diaz, 1 a Lecco.

Il preventivo deve essere presentato in originale, con allegati una relazione essenziale che illustri quanto accaduto firmata dall’interessato, e copia del documento d’identità. I preventivi e la documentazione per la richiesta di contributo devono arrivare al Comune entro le ore 12.30 di questo venerdì 2 novembre. Successivamente il Comune li inoltrerà alla Regione Lombardia tramite procedura informatica.

È necessario precisare che solo se l’evento sarà dichiarato di “tipo C” dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile di Roma, si avrà diritto a un risarcimento dei danni. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è necessario chiamare il servizio di protezione civile comunale al numero 0341 481218.