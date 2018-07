LECCO – Problemi sulla linea ferroviaria tra Lecco e Bergamo. Trenord questa mattina, intorno alle 6.30 ha avvisato che “a causa dei danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche, la circolazione dei treni è momentaneamente interrotta”.

“I viaggiatori diretti da Lecco a Bergamo e viceversa possono utilizzare i treni della linea Milano Carnate Bergamo fino a Carnatee poi i treni della linea Milano Carnate Lecco.

Di fatto i pendolari in partenza da Lecco di prima mattina hanno dovuto prendere il treno Lecco partito alle 06:37 per Milano Porta Garibaldi 07:38 fino a Carnate e poi il treno partito da Milano Porta Garibaldi alle 07:01 e diretto a Bergamo.

Cancellati il treno 5032 (Bergamo 07:00 – Lecco 07:40) e il treno corrispondente 5035 (Lecco 08:12 – Bergamo 08:52) così come il treno 5030 (Bergamo 06:08 – Lecco 06:48) e il treno corrispondente 5033 (Lecco 07:02 – Bergamo 07:48) oggi sono cancellati.

Anche sulle linee tra Lecco e Milano la circolazione rallentata e sono annunciati possibili ritardi fino a 20 minuti, a causa della presenza di rami lungo la linea tra Monza e Sesto S. Giovanni. “I tecnici – spiegano da Trenord – stanno effettuando le operazioni di rimozione per consentire la regolare ripresa della circolazione”.

Una mattinata da dimenticare per i viaggiatori, l’ennesima sulle linee ferroviarie e venerdì è in programma anche lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Or. S.A. Ferrovie e CUB dalle 9 alle 17.00,

“Pertanto – spiegano da Trenord – il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, potrebbe subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni”. Viaggeranno regolarmente i treni in partenza prima delle 9.00 con arrivo a destinazione finale entro le 10.00.