MANDELLO – Maggiana si prepara a fare un ‘salto’ nel Medioevo: comincerà domani, fino a domenica, la 13^ edizione di Torre in Festa, manifestazione targata Gamag – Gruppo amici di Maggiana in collaborazione con la Pro Loco di Mandello che animerà la frazione di Maggiana, il cui simbolo è proprio la Torre.

Ricchissimo il programma proposto, che si svolgerà tra le strade e i vicoli della frazione mandellese.

Sabato 9 giugno, primo giorno della Festa, dalle ore 14.30 nella Torre detta del ‘Barbarossa’ saranno esposti pannelli rappresentanti le diverse figure della società medievale e alcune informazioni sulla processione del Venerdì Santo. Per le vie del borgo sarà possibile ammirare la fiera degli antichi mestieri e delle arti (associazione La Duecentesca).

Come da tradizione presso la Core Carbuntee sarà possibile degustare il delizioso Paradell, dolce tipico mandellese. Alle 17.30 per grandi e piccoli il Torneo fra guerrieri appiedati in armatura con araldo, scudieri e Dame.

Il momento clou della giornata sarà alle 21.30 di sabato, con la rievocazione storica della visita di Federico Barbarossa: prima sarà possibile cenare degustando piatti tipici e ballare al ritmo di musica folk grazie agli Spakkabrianza.

Domenica 10 giugno le iniziativa cominceranno di prima mattina con la fiera degli antichi mestieri e l’apertura della Chiesa di San Rocco. Per le vie del borgo attesi gli spettacoli di giocolieri e mangiafuoco, l’esposizione dei falchi delle Orobie con dimostrazioni di volo e didattica.

Protagonista naturalmente la Torre di Maggiana che sarà aperta al pubblico per le visite.

QUI il programma completo della due giorni.