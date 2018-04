MANDELLO – Nella città della ‘moto made in Italy’ per eccellenza, a “scaldare i motori” questa volta sono i produttori di Campagna Amica di Coldiretti: più precisamente, con il nuovo Mercato Agricolo che si inaugura domenica 15 aprile, una realtà che porterà in piazza il “chilometro zero” agroalimentare e made in Como-Lecco ogni seconda domenica del mese.

Per Coldiretti Como-Lecco si tratta di un risultato importante, “già avvalorato dalla continua espansione della prima rete di vendita diretta sul territorio e non solo, che già oggi conta 11 appuntamenti sul territorio con i Mercati di Campagna Amica, sette settimanali (Cantù, Meda, Uggiate Trevano, Giussano, Erba, Mariano Comense e Limbiate) cui si aggiungono quelli quindicinali di Olgiate Comasco, Lomazzo e quelli mensili di Albavilla e Lecco” come rimarca il presidente della Coldiretti interprovinciale Fortunato Trezzi.

“Abbiamo colto l’invito dell’amministrazione comunale – che deriva dalle richieste avanzate direttamente dai consumatori e dai cittadini alle quali i produttori di Coldiretti e Campagna Amica hanno risposto con prontezza. Il Mercato Agricolo di Mandello del Lario porterà la qualità del chilometro zero sulle tavole dei consumatori, con un appuntamento periodico e frequente, attraverso una delle formule più gettonate ed apprezzate dal pubblico, quella dei ‘farmer’s market’: è la campagna che va in città per essere vicina ai consumatori e alla popolazione. Infatti, nei Mercati di Campagna Amica vengono proposti solo prodotti agricoli, italiani, provenienti dai territori regionali quindi rigorosamente a km zero.”

Sotto i gazebo gialli di Campagna Amica, i consumatori avranno la possibilità di acquistare le specialità rurali del territorio, come salumi, formaggi vaccini e caprini, vino, latte crudo, olio, piccoli frutti, uova, confetture, miele, frutta e verdura di stagione, carne, fiori e piante da orto e giardino. “Prodotti che, con la bella stagione, andranno ad incontrare sia i cittadini che i molti turisti che, proprio domenica e nel fine settimana, popolano Mandello del Lario. La nascita del Mercato Agricolo, permetterà quindi ai consumatori di acquistare prodotti di filiera corta e garantita, dall’altro consente alle imprese agricole del territorio l’occasione di presentare ai cittadini consumatori il meglio delle loro produzioni”.