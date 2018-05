MANDELLO – Il manto stradale verrà ripristinato, ma bisognerà attendere ancora gli ultimi lavori previsti: è l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri, a chiarire la situazione relativa alla strada provinciale al confine tra Mandello e Lierna che oggi è in condizioni non ottimali dopo interventi ai sottoservizi avvenuti a fine 2017.

Era partita dal consigliere provinciale Stefano Simonetti, della Lega Nord, a segnalare in un’interrogazione per quell’asfaltatura “eseguita non a regola d’arte”, in modo “approssimativo” e “pericolosa”è per ciclisti e motociclisti in transito (vedi articolo). La SP72 è di competenza del Comune di Mandello all’interno dei suoi confini territoriali.

“Su quel tratto di strada – circa 1,6 km – è stato eseguito un lavoro da parte della società Terna che ha posato una linea ad alta tensione – spiega l’assessore – gli scavi sono stati poi coperti ma è stato un intervento temporanea, abbiamo già prescritto alla società di ripristinare il manto stradale. Manca però ancora una parte dell’intervento, sempre nella zona di Olcio, dopodiché l’asfalto dovrà essere sistemato”.

Al momento questi lavori non sarebbero ancora stati calendarizzati, spiega l’assessore, “auspichiamo vengano realizzati il prima possibile”.